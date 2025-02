Chinafy

Chinafy is een op SaaS gebaseerd platform dat websites opnieuw ontwerpt en opnieuw ontwerpt om snellere webprestaties in China te bereiken. Het is tot nu toe het enige webcompatibiliteitsplatform dat in staat is om vrijwel onshore prestaties te realiseren, offshore. Het platform wordt op websites bevestigd, zodat deze snel, volledig en veilig in China kunnen worden geladen. Onshore-opties zijn beschikbaar Het platform van Chinafy versnelt, optimaliseert en beschermt elk interneteigendom voor levering in China zonder hardware toe te voegen, handmatig een regel code aan te passen of een nieuwe URL toe te voegen. Door intelligente, China-specifieke resource-optimalisaties te combineren met een multi-load-balanced infrastructuur, kunnen websites over de hele linie aanzienlijke prestatieverbeteringen realiseren. Van pagina's die volledig worden weergegeven tot het consistenter laden van de hele site: Chinafied-sites ervaren een afname van het bouncepercentage, een toename van de bruikbaarheid en een toename van het aantal conversies op een kosteneffectieve, resultaatgerichte manier. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hongkong. Chinafy en haar partners respecteren de regelgeving en voldoen aan de regelgeving van het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie van MIIT en ondersteunen geen sites die momenteel niet toegankelijk zijn.