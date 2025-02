Encryptiesoftware - Populairste apps - Slowakije

Tresorit

tresorit.com

Tresorit is een end-to-end gecodeerd, zero-knowledge samenwerkingsplatform voor inhoud waarmee beveiligingsbewuste bedrijven hun bestanden veilig kunnen beheren, synchroniseren, ondertekenen en delen. In tegenstelling tot andere publieke cloudleveranciers heeft Tresorit geen toegang tot de bestanden van gebruikers, wat maximale vertrouwelijkheid garandeert. - Compromisloze beveiliging: uw bestanden zijn beschermd vanaf het moment dat u ze naar de cloud uploadt totdat ze de beoogde ontvanger bereiken. Het is technisch onmogelijk dat iemand anders ongeautoriseerde toegang krijgt tot uw bestanden. - Naadloos en veilig teamwerk: of het nu gaat om persoonlijke gegevens voor HR-documenten, juridische contracten, financiële plannen of uiterst geheime R&D-prototypes – Tresorit biedt een digitale werkruimte waar uw zeer gevoelige documenten veilig blijven. - Krachtige controle- en monitoringopties: beheer en houd toezicht op alle gebruikers en hun informatie en activiteiten. Tresorit biedt krachtige controlefuncties, zodat u er zeker van kunt zijn dat de juiste medewerkers toegang krijgen tot de juiste bestanden. -Tresorit is de ideale aanvullende oplossing voor elk bedrijf dat actief is in een sterk gereguleerde sector waar naleving van strikte normen een must is. Tresorit kan naast de oplossingen van Microsoft worden ingezet ter ondersteuning van GDPR-, CCPA-, HIPAA-, TISAX-, FINRA- of ITAR-compliance. Onze end-to-end encryptietechnologie aan de clientzijde garandeert dat uw meest gevoelige documenten altijd beschermd blijven.