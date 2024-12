Populairst Recent toegevoegd Encryptiesoftware - Populairste apps - Mozambique

Encryptiesoftware maakt gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens te waarborgen. Bedrijven gebruiken deze software om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde partijen toegang hebben tot de informatie, waardoor het risico op blootstelling of inbreuken wordt geminimaliseerd. Door leesbare gegevens om te zetten in een gecodeerd, onbegrijpelijk formaat, maakt encryptiesoftware het voor onbevoegde gebruikers vrijwel onmogelijk om de gegevens te ontcijferen. Bedrijven kunnen encryptie implementeren in communicatie, databases en verschillende soorten bestanden of opslagsystemen. Het kan worden toegepast op gegevens in rust, gegevens die onderweg zijn en gegevens die in gebruik zijn, waardoor het vooral waardevol is voor de bescherming van gevoelige informatie, zoals persoonlijk identificeerbare informatie (PII), beschermde gezondheidsinformatie (PHI) en de betaalkaartindustrie (PCI). gegevens.