Software voor het beheer van encryptiesleutels - Populairste apps - Slowakije

Ubiq

ubiqsecurity.com

Het Ubiq-platform is een API-gebaseerd ontwikkelaarsplatform waarmee ontwikkelaars snel data-encryptie aan de klantzijde (uw gegevens blijven bij u) in elke applicatie kunnen inbouwen, in meerdere programmeertalen, zonder dat daarvoor voorafgaande kennis of expertise op het gebied van encryptie nodig is. En zodra er nieuwe cryptografie- en encryptie-innovaties ontstaan, nemen wij deze over op ons platform, zodat u dat niet hoeft te doen. KLANTBIBLIOTHEKEN We bieden volledig interoperabele clientbibliotheken voor alle belangrijke programmeertalen, waardoor interactie met onze API-laag mogelijk wordt. API-LAAG Onze uitbreidbare API-laag werkt samen met onze klantbibliotheken en maakt interactie met ons SaaS-gebaseerde encryptieplatform mogelijk. ENCRYPTIEPLATFORM We elimineren het giswerk, het jargon en de complexiteit van cryptografie en encryptie, via een elegant en eenvoudig ontwikkelaarsdashboard, mogelijk gemaakt door een schaalbare cloudgebaseerde infrastructuur die sleutelbeheer biedt en fraudebestendige, FIPS 140-2 Level 3-compatibele hardwarebeveiliging modules (HSM) voor veilige sleutelopslag.