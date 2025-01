Populairst Recent toegevoegd Employer of Record (EOR)-software - Populairste apps - Oman

Met Employer of Record (EOR)-software kunnen bedrijven werknemers in andere landen in dienst nemen zonder dat ze in die regio's een juridische entiteit hoeven op te richten. Deze platforms faciliteren het gehele wervingsproces, van sourcing en screening tot het beheren van de salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden en compliance. Werknemers kunnen de software gebruiken om verlof aan te vragen, de onboarding te voltooien en andere taken uit te voeren. Hoewel het oorspronkelijke bedrijf de opdrachten aanstuurt en de prestaties beheert, treedt de EOR op als de juridische werkgever en neemt hij alle daarmee samenhangende risico's en aansprakelijkheden op zich. De EOR verzorgt cruciale HR-verantwoordelijkheden, waaronder de uitkeringsadministratie, het belastingbeheer, de naleving van de lokale arbeidswetten en de loonverwerking. Deze oplossing is perfect voor bedrijven die wereldwijd willen uitbreiden zonder de complexiteit van het opzetten van een lokale entiteit, waardoor ze snel personeel kunnen aannemen en volledig in overeenstemming zijn met de internationale regelgeving.