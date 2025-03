Software voor personeelsplanning - Populairste apps - Vaticaanstad

Workee

Workee is software die al 6000 freelancers en professionals helpt hun bedrijf online te beheren (zoals privédocenten, docenten, coaches, ontwerpers, freelance schrijvers en nog veel meer). Workee maakt in minder dan 1 minuut een persoonlijke website met ingebouwde boeking, planning en betalingen, zodat u direct geboekt en betaald kunt worden en direct werk en klantbeheer kunt uitvoeren. Workee helpt freelancers die al klanten hebben om effectiever met hen samen te werken en hun bedrijf out-of-the-box op te schalen. Volgens onze gebruikers bespaart Workee 10 uur per week en duizenden dollars per maand. Workee heeft twee plannen: Starter en Pro. Het Workee Starter-abonnement is gratis zonder maandelijks abonnement en 0% transactiekosten van Workee. Het is ontworpen voor professionals die net zijn begonnen en bevat het volgende: Basissjablonen voor een persoonlijke website 1 Schema voor beschikbaarheid 2 Tijdslots voor afspraken 2 Workee Projects voor eenmalige klussen en diensten 3 Facturen per maand Workee Pro-abonnement is beschikbaar met een maandelijks abonnement en 0% transactiekosten van Workee. Het pro-abonnement is perfect voor professionals en actieve gebruikers die op zoek zijn naar geavanceerde functies en aanpassingsmogelijkheden. Dit is de reden waarom het Pro-abonnement uitstekend bij u past: 1. Pro-websitesjablonen. Verbeter de bedrijfsbranding met bijna tientallen nieuwe professionele sjablonen en stijlen, aangepaste kleuren en branding. 2. Aangepaste SEO. Genereer organisch verkeer en val op met branding. Stel aangepaste titels en beschrijvingen in voor een persoonlijke Workee-website. 3. Onbeperkt schema's, tijdvakken, facturen en projecten. 4. Professionele boekingsregels. Beperk wanneer u de volgende boeking kunt krijgen, voeg automatische pauzes toe tussen oproepen en beperk het maximale aantal sessies per dag.