Software voor personeelsplanning - Populairste apps - Salomonseilanden

Zendesk is een door AI aangedreven serviceoplossing die eenvoudig is in te stellen, te gebruiken en te schalen. De Zendesk-oplossing werkt kant-en-klaar en is eenvoudig aan te passen in geval van verandering, waardoor bedrijven sneller kunnen handelen. Zendesk helpt bedrijven ook geavanceerde AI for Service-teams in te zetten om klantproblemen sneller en nauwkeuriger op te lossen. Zendesk AI is gebaseerd op miljarden CX-interacties en kan worden ingezet voor de gehele service-ervaring, van selfservice tot agenten en beheerders, om u te helpen groeien en efficiënt op schaal te opereren. Zendesk biedt agenten de tools, inzichten en context die ze nodig hebben om een ​​gepersonaliseerde service-ervaring te bieden op elk kanaal, of het nu om sociale berichten, telefoon of e-mail gaat. Zendesk brengt alles samen wat een serviceteam nodig heeft – van gepersonaliseerde gesprekken en omnichannel casemanagement tot AI-aangedreven workflows en agenttools, automatisering en een marktplaats met meer dan 1200 apps – allemaal beveiligd onder één dak. En onze oplossing is eenvoudig te implementeren en direct aan te passen, waardoor teams geen voortdurende wijzigingen hoeven door te voeren aan IT, ontwikkelaars en dure partners. Bij Zendesk hebben we de missie om de complexiteit van zakendoen te vereenvoudigen en het voor bedrijven gemakkelijk te maken om betekenisvolle verbindingen met klanten tot stand te brengen. Van startups tot grote ondernemingen: wij zijn van mening dat intelligente, innovatieve klantervaringen binnen handbereik moeten zijn voor elk bedrijf, ongeacht de omvang, branche of ambitie. Zendesk bedient meer dan 130.000 wereldwijde merken in een groot aantal sectoren in meer dan 30 talen. Zendesk heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en heeft kantoren over de hele wereld.