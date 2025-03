Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Software voor het doorverwijzen van medewerkers - Populairste apps

Software voor werknemersverwijzingen vergemakkelijkt HR-personeel, recruitmentprofessionals en wervingsmanagers bij het beheren van werknemersverwijzingsprogramma's (ERP's). Met deze platforms kunnen werknemers vrienden doorverwijzen, hun netwerken gebruiken en deelnemen aan bedrijfsbrede wervingsinitiatieven. Door werknemers aan te moedigen op te treden als pleitbezorgers van het merk, vergroten deze tools de betrokkenheid van werknemers via functies als gamificatie, waardoor sociaal delen wordt bevorderd. Bovendien stroomlijnen ze het wervingsproces door verwijzingsbonussen effectief te beheren. Deze software ondersteunt doorgaans toegankelijkheid via meerdere apparaten, waardoor werknemers gemakkelijk gekwalificeerde kandidaten kunnen doorverwijzen, ongeacht de locatie. Integratie met kandidatenvolgsystemen (ATS) of kern-HR-software vergroot de bruikbaarheid en naadloze werking binnen organisatorische kaders verder.