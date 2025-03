Software voor werknemersherkenning - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Software voor werknemersherkenning verbetert de bedrijfscultuur door teams in staat te stellen de prestaties en belangrijke mijlpalen van werknemers te vieren. Met deze tools kunnen teamleden elkaar bedanken voor uitzonderlijk werk aan projecten, waarbij bedrijfswaarden worden belichaamd, of persoonlijke evenementen zoals verjaardagen of jubilea. De software bevat vaak functies voor peer-erkenning en beloningen, het beheren van de distributie van punten, geschenken, cadeaubonnen, berichten, digitale badges of certificaten. Hoewel een HR-teamlid toezicht kan houden op het beheer van de software, kan elke medewerker het platform gebruiken om zijn collega's te erkennen en te prijzen.