Software voor werknemersherkenning - Populairste apps - Sint-Maarten

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club is een wereldwijd platform voor werknemersbetrokkenheid dat de ervaring en het welzijn op de werkplek stimuleert met functies zoals beloningen, erkenning, extraatjes, flexibele arbeidsvoorwaarden en gemeenschapsopbouw op een verenigd platform. - Wij zijn een end-to-end digitaal belonings- en erkenningsplatform waarmee managers en organisaties werknemers kunnen erkennen voor hun inspanningen, allemaal met één klik op de knop. Via het platform kunnen medewerkers high-fives, likes, reacties en meer geven om hun waardering voor hun collega’s te tonen. Ons R&R-platform is ook gekoppeld aan een wereldwijde marktplaats voor het inwisselen van beloningen, waar werknemers kunnen kiezen uit meer dan 10.000 wereldwijde merken. - Met onze Perks & Privileges-oplossing kunnen organisaties iets speciaals toevoegen aan de inkomsten van werknemers door unieke en exclusieve zakelijke aanbiedingen en deals aan te bieden in het hele land. Via ons aanbod van flexibele voordelen kunnen bedrijven meerdere soorten werknemersportemonnees creëren die zijn samengesteld voor specifieke marktplaatsen, bijvoorbeeld welzijn, thuiswerken, L&D-portemonnees en meer. - Onze Community- en Fun Zone-oplossing brengt meerdere programma's voor medewerkersbetrokkenheid onder één platform. Met programma's zoals intra-corporate games met live klassementen, peer-to-peer marktplaatsen en hobbyclubs biedt onze oplossing iets unieks om werknemers van elk type organisatie bij elkaar te brengen. - Onze Financial Wellness-oplossing helpt werknemers financieel verstandig te worden door faciliteiten aan te bieden om te sparen en leningen en salarisvoorschotten te krijgen tegen betaalbare prijzen en nulrentetarieven. Over Advantage Club Wij zijn een wereldwijd platform voor werknemersbetrokkenheid met functies zoals beloningen, erkenning, gemeenschapsopbouw en FlexBen op een verenigd platform. We bieden end-to-end oplossingen om de betrokkenheid van medewerkers te vergemakkelijken via exclusieve privileges en beloningen van onze meer dan 10.000 merkpartners. Advantage Club, opgericht in 2016, is een geesteskind van UCLA-postdoctorale studenten Sourabh Deorah en Smiti Bhatt Deorah, die werknemersvoordelen identificeerden als een ruimte om disruptie te creëren met behulp van datamining en analyses. Sindsdien hebben we de arbeidsvoorwaarden voor werknemers opnieuw gedefinieerd, buiten het traditionele beleid van voorzieningsfondsen en bedrijfskortingen. Momenteel hebben we ons hoofdkantoor in Delaware en hebben we meer dan 3 miljoen gebruikers met meer dan 1.000 indrukwekkende klantenportefeuilles, waaronder Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target en nog veel meer, met een aanwezigheid in meer dan 100 landen. We zijn er trots op dat we een schaalbaar, aanpasbaar en kosteneffectief programma kunnen bieden om de betrokkenheid van medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Ons uniforme platform biedt een breed scala aan erkenningsprogramma's, waaronder beloningen voor mijlpalen/verjaardagen/dienstjaren, realtime spotbonussen, geautomatiseerde incentives, peer-to-peer-waardering, onboardingprogramma's, welzijnsprogramma's, driemaandelijkse en jaarlijkse prestatieprijzen , cadeaubonprogramma's, exclusieve aanbiedingen voor meer dan 10.000 wereldwijde merken, enz. In 2022 worden we door het World HRD Congress bekroond met 'Excellence in Global R&R Program', 'Excellence in Employee Engagement' en 'Excellence in Employee Experience'. Met als enige missie om organisaties te helpen hun werknemers betrokken en gedreven te houden, wordt onze Advantage Club-app ondersteund door een goed doordachte oplossing voor werknemersbetrokkenheid die de gebruikers de beste ervaring biedt. Het platform zal een revolutie teweegbrengen in de branche door een directe impact te hebben op de werving en het behoud van medewerkers via een uitgebreide tool voor medewerkersbetrokkenheid. Onze missie Wij stellen ons een wereld voor waarin werknemers zeer betrokken en gelukkig zijn en waar elke werkplek, groot of klein, een positieve cultuur van waardering en erkenning kent. Wij zijn er om organisaties te helpen bij het opzetten en uitvoeren van programma's voor werknemerservaring en -betrokkenheid die resoneren met hun cultuur en waarden.