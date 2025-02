Software voor werknemersvoordelen - Populairste apps - Turks- en Caicoseilanden

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle is een bekroond platform voor werknemersbetrokkenheid en erkenning dat HR-professionals helpt om winnende werkculturen te bouwen via innovatieve AI-aangedreven en SaaS-gebaseerde oplossingen, namelijk Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks en Vantage Fit. Het heeft een gebruikersbestand van meer dan 2 miljoen werknemers van meer dan 700 klanten over de hele wereld. Medewerkers die het platform gebruiken, kunnen hun beloningspunten voor cadeaubonnen van meer dan 1.000 merken uitwisselen met een wereldwijde beloningscatalogus, winkelproducten uit de Amazon -winkel, boekervaringen of merchandise kopen van opties die beschikbaar zijn in meer dan 59 landen. Het maakt ook naadloze integratie mogelijk met tools zoals teams en Slack om herkenningsvrij te maken. Het platform biedt een scala aan voordelen, zoals lange serviceprijzen, waaronder jubileumpunten, een jaarboek van digitaal service en een speciale mijlpaalcatalogus. Vantage Circle is ook de voorkeurspartner voor Microsoft -teams, Peoplestrong en andere HRMS/HCM -platforms. Ontworpen om de teamprestaties en waarderingscultuur te verbeteren, biedt onze app een uitgebreide reeks functies: * Sociale erkenning: vieren prestaties met peer-to-peer erkenning, prijzen, badges en leaderboards. * Mijlpaalvieringen: mis nooit speciale momenten met geautomatiseerde verjaardags- en serviceverjaardag wensen. * Global Rewards -catalogus: inwisselpunten voor cadeaubonnen, merchandise en unieke ervaringen in meer dan 70 landen. * Amazon Business Integration: wissel moeiteloos beloningspunten uit voor een breed scala aan Amazon -producten. * Ondersteuning met meerdere taal: beschikbaar in 13 talen om tegemoet te komen aan een wereldwijd personeelsbestand. * Naadloze integratie: integreert soepel met sociale platforms, SSO en HRIS -systemen.