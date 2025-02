Software voor werknemersvoordelen - Populairste apps - Syrië

Vantage Circle

We zijn een bekroond platform voor werknemersbetrokkenheid en erkenning waarmee we HR-professionals helpen winnende werkculturen op te bouwen door middel van innovatieve AI-aangedreven en SaaS-gebaseerde oplossingen, namelijk Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks en Vantage Fit. We beschikken over een gebruikersbestand van meer dan 2 miljoen werknemers van meer dan 700 klanten over de hele wereld. Werknemers die ons platform gebruiken, kunnen: hun beloningspunten inwisselen voor cadeaubonnen van meer dan 1000 merken met een Global Rewards-catalogus, producten kopen in de Amazon Store, een ervaring boeken of merchandise kopen uit opties die beschikbaar zijn in meer dan 59 landen. Het maakt ook een naadloze integratie met tools als Teams en Slack mogelijk, zodat herkenning probleemloos verloopt. Ons platform biedt ook een reeks voordelen, zoals Long Service Awards, waaronder jubileumpunten, een digitaal servicejaarboek en een speciale mijlpaalcatalogus. Ook zijn wij de voorkeurspartner voor Microsoft Teams, People Strong en andere HRMS/HCM-platforms.