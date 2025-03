CleverControl

CleverControl is cloudgebaseerde software voor bedrijfsoplossingen waarmee werkgevers de efficiëntie van de inspanningen van het personeel kunnen verbeteren en ook kunnen voorkomen dat bedrijfsinformatie openbaar wordt gemaakt. De verzamelde gegevens kunnen een troef zijn bij het oplossen van verschillende problemen en incidenten op de werkplek. CleverControl presenteert zijn product in drie verschillende vormen: on-cloud, on-premise en lokaal voor kleine bedrijven. Wat is CleverControl On-Cloud? Het doel van CleverControl met zijn On-Cloud-oplossing is om uitgebreide rapporten samen te stellen over de dagelijkse werkpatronen van uw team. De belangrijkste functies zijn onder meer gezichtsherkenning, keylogging, schermopname, IM-monitoring en meer. Teamleiders hebben vanaf elk apparaat op afstand toegang tot de verzamelde gegevens. Wat is CleverControl On-Premise? CleverControl On-Premise is een oplossing voor werknemersbewaking voor bedrijven die garandeert dat de verzamelde gegevens binnen uw bedrijfsnetwerk blijven. De absolute macht over de opslag en toegankelijkheid van de informatie ligt uitsluitend bij u. Wat is CleverControl Local voor kleine bedrijven? CleverControl Local for Small Business is een kosteneffectieve oplossing voor het monitoren van de activiteiten van werknemers en het verbeteren van de efficiëntie. Het elimineert de noodzaak voor serveraankopen door gebruik te maken van een gedeeld mapsysteem, waardoor alle gegevens binnen uw bedrijf blijven. Deze tool is ideaal voor kleine bedrijven die de productiviteit willen optimaliseren en gegevens willen beveiligen zonder extra hardwarekosten.