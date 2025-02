Software voor werknemersmonitoring - Populairste apps - Sint-Maarten

Trackabi

trackabi.com

Trackabi is uitstekende software voor urenregistratie, werknemersmonitoring, screenshot-opname en URL-tracking, verlofplanning van werknemers, GPR-routetracking, voorbereiding van urenrapporten, projectplanning en -schatting, facturering en betalingsbeheer. Trackabi richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Trackabi maakt tijdregistratie efficiënt en boeiend dankzij de gamificatie-aanpak. Gebruikers kunnen prestaties en karmapunten verdienen wanneer ze specifieke doelen bereiken die door een manager zijn gedefinieerd. Sterke punten van het product: - Trackabi Desktop Timer voor Windows, Linux en macOS kan automatisch de gewerkte tijd registreren en dagelijkse statistieken over gebruikersactiviteiten voorbereiden. Het kan inactieve tijd detecteren, schermafbeeldingen maken, browser-URL's volgen en gebruikte applicaties registreren, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen werk- en vrijetijds-apps. — De mobiele applicatie Trackabi kan de tijd bijhouden en GPS-routes registreren. Het bevat ook een gedeelte met een verlofschema en een handig gedeelte Inzichten waarmee u de activiteiten van andere gebruikers kunt controleren, hun schermafbeeldingen en andere gegevens kunt bekijken. — Gamificatie van tijdregistratie: prestaties en karmapunten voor hogere motivatie en grotere betrokkenheid. — Zeer aanpasbare urenstaten: Urenstaten kunnen worden bewerkt als spreadsheets in Excel en bieden veel aanpassingsopties (weer te geven gegevens, verplichte velden, extra aangepaste velden, enz.). — Verlofbeheer van werknemers Geïntegreerd met urenstaten: persoonlijke vrije dagenkalender voor elke werknemer en een gemeenschappelijk verlofschema met het aanvraag-/goedkeuringsproces. Verlof van werknemers kan worden opgenomen in urenstaten, zodat managers er gemakkelijker voor kunnen zorgen dat de gegevens volledig zijn. — Aanpasbare tijdrapporten: tijdrapporten kunnen worden gegenereerd op basis van een urenstaat op basis van gebruikersinstellingen en worden gedeeld via externe links of worden geëxporteerd naar Excel of PDF. — Facturering en betalingen: Facturen kunnen worden gemaakt op basis van rapporten of onafhankelijk, en per e-mail naar klanten worden verzonden. Het systeem maakt het mogelijk om klantbetalingen in te voeren en totalen en achterstallige facturen bij te houden. — Projectplannen en schattingen: Projectplannen met een uitsplitsing naar mijlpalen, taken en subtaken maken bottom-up schattingen van tijd en budget mogelijk. Geschatte bedragen kunnen worden vergeleken met live gegevens uit de urenstaten van werknemers. — Gebruikerstoegangsrollen: Het systeem ondersteunt geavanceerde gebruikerstoegangsrollen op basis van bewerkbare rechten. Bovendien heeft elke gebruiker toegang tot veel bedrijfsaccounts: sluit u aan bij een bedrijf als werknemer en maak zijn bedrijfsaccount aan met dezelfde gebruikersnaam. — Klanttoegang: klanten kunnen worden uitgenodigd voor toegang tot opgeslagen tijdrapporten, facturen en urenstaten met betrekking tot hun projecten. Het helpt een opdrachtgever de tijdsbesteding van zijn opdrachtnemer in de gaten te houden en de kosten onder controle te houden. — Git Commits Import: Het importeren van commits uit Git en het omzetten ervan in tijdsinvoer is een uitstekende functie voor softwareontwikkelaars. De Git-commits met commentaar kunnen worden omgezet in urenregistraties. — Informatieve dashboards: een dashboard in vogelvluchtperspectief toont overzichten van gewerkte uren, verzuimdagen van medewerkers en waarschuwingen over ontbrekende tijdrapporten (minder tijd dan verwacht). — Bedrijfsgegevensinzichten: een gedetailleerd overzicht van de dagelijkse activiteiten van elke werknemer, met de gewerkte tijd, de tijd die is toegevoegd aan een urenstaat, de gebruikte applicaties, screenshots, inactieve tijd, GPS-routes, enz.