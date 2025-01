Intranetsoftware voor medewerkers - Populairste apps - Salomonseilanden

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit is een samenwerkingsplatform voor teamwerk. Biedt een volledig scala aan functies om verbinding te maken, te communiceren en samen te werken in één eenvoudig overzicht. Alle functies bevinden zich precies waar u ze zou verwachten en bestrijken drie essentiële gebieden: 1) Samenwerking Bied een samenwerkingswerkruimte aan via groepen: organiseer projecten, verzamel feedback, creëer evenementen en deel ideeën, kennis en documenten. 2) Communicatie Zorg voor directe communicatie via werkchat: stel vragen, brainstorm over ideeën, vorm beslissingen, start videochats, verzend snel bestanden en verzend af en toe GIFS om de stemming te verlichten. 3) Connectiviteit Zorg voor een gepersonaliseerde informatiehub via de nieuwsfeed: elke medewerker is altijd op de hoogte van nieuwe relevante informatie zodra deze zich voordoet, klaar om actie te ondernemen. talkspirit werkt naadloos samen met alle apps, tools en diensten die uw bedrijf al gebruikt. Het biedt een aantal native integraties die eenvoudig in te stellen en te gebruiken zijn. Er zijn meer dan 500 integraties beschikbaar. Alle inhoud is ook doorzoekbaar, veilig en onderweg beschikbaar via de mobiele app voor Android en iOS. Beschikbaar in 8 talen (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).