Intranetsoftware voor medewerkers - Populairste apps - Georgië

Een intranet is een beperkt, particulier netwerk dat online toegankelijk is en doorgaans wordt gebruikt door een specifieke groep, zoals een team of bedrijf. Intranetten voor medewerkers zijn ontworpen om medewerkers een gecentraliseerd platform te bieden voor samenwerking, het delen van media, communicatie, training, feedback en diverse andere taken. Intranetoplossingen voor werknemers stellen bedrijven in staat functies uit verschillende soorten software te selecteren of te combineren, zoals interne communicatie of zakelijke contentmanagementsystemen. Als een intranet geen native functie heeft, kan het vaak worden geïntegreerd met populaire softwareoplossingen, waardoor gebruikers rechtstreeks toegang hebben tot deze tools vanuit het intranetportaal.