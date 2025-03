Software voor werknemerservaring - Populairste apps

Microsoft Viva Glint EU

microsoft.com

Microsoft Viva Glint-Verbeter de betrokkenheid en prestaties met aanbevolen acties en gegevensgestuurde inzichten in de levenscyclus van werknemers en organisatiebrede enquêtes. De missie van Glint is om mensen te helpen gelukkiger en succesvoller te zijn op het werk. Het Success -platform van mensen stelt organisaties in staat om een ​​holistische benadering te volgen om talent aan te gaan, werknemers te ontwikkelen en te inspireren om hun beste werk te doen. Glint verzamelt vaker feedback door pulsen, enquêtes en kanalen en past vervolgens geavanceerde analyses toe om gepersonaliseerde inzichten en AI-aangedreven aanbevelingen voor actie aan HR-teams, leiders en managers te leveren. Als gevolg hiervan worden organisaties bevoegd met: * Real-time zichtbaarheid in de gezondheid van de organisatie * Onmiddellijk inzicht op basis van het unieke betrokkenheidsprofiel van hun mensen * Begeleide actie op elk niveau van de organisatie Het Glint -platform is ontworpen voor de wereldwijde onderneming en wordt ingezet in meer dan 150 landen, ondersteunt meer dan 50 talen en services van klanten variërend van 100 werknemers tot meer dan 250.000. De klanten omvatten alle industrieën en omvatten toonaangevende bedrijven zoals E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron en honderden meer. Glint werd overgenomen door LinkedIn in november 2018 en creëerde een partnerschap waarmee het nog grotere innovatie en waarde kan leveren aan zijn klanten.