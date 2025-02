Software voor werknemerservaring - Populairste apps - Thailand

Huler

huler.io

HulerHub is 's werelds meest boeiende, volledig gepersonaliseerde platform voor werknemerservaring. Een modern intranetalternatief; kant-en-klaar, eenvoudig in te stellen en geen IT- of ontwerphulpmiddelen vereist. De software biedt een gebruikerservaring op klantniveau en brengt de cloudgebaseerde systemen, software en inhoud van een organisatie samen, waardoor betere controle en inzicht in de interacties en ervaringen van medewerkers op de digitale werkplek mogelijk wordt. - Bouw betere werknemerservaringen Van interne branding tot personalisatie en dynamisch doelgroepbeheer, HulerHub maakt het bouwen van werknemerservaringen eenvoudig, zodat u zich kunt concentreren op het cultiveren van een cultuur waarin de mens centraal staat. - Werk overal samen Maak samenwerken moeiteloos. HulerHub is toegankelijk vanaf elk apparaat, altijd en overal, en stelt gebruikers in staat snel en veilig informatie te delen, zowel intern met collega's als extern met klanten en partners. - Maximaliseer ROI en betrokkenheid We hebben een softwareoplossing ontwikkeld die naadloos samenwerkt met alle cloudgebaseerde software en inhoud, ongeacht de leverancier of aanbieder, om organisaties te helpen de juiste inhoud en tools op het juiste moment te benutten, de ROI op bestaande en toekomstige technologie-investeringen te maximaliseren, en medewerkers betrekken.