Software voor werknemerservaring - Populairste apps - Salomonseilanden

Paylocity

paylocity.com

Ons alles-in-één softwareplatform biedt HR-professionals een manier om eenvoudig de dagelijkse taken op het gebied van salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, talent en personeelsbeheer te beheren. Maar wat ons anders maakt, is dat onze technologie wordt ondersteund door een cultuur die echt geeft om het succes van onze klanten. Aanbieders verkopen u alleen een product. Maar een partner geeft echt om u en uw bedrijf. Een partner neemt de tijd om u te leren kennen en uw behoeften te begrijpen. Wij werken met u samen om de beste oplossingen te identificeren waar uw bedrijf vandaag de dag profijt van heeft, terwijl de weg wordt vrijgemaakt voor een betere toekomst. En morgen draait alles om jouw team. Alles wat we doen is bedoeld om u te ondersteunen bij het bereiken van uw doelen. Samen pakken we uw dagelijkse werkzaamheden aan, zodat u meer tijd kunt besteden aan het opbouwen van de cultuur waar u en uw medewerkers naar verlangen. Voor professionals die verlangen naar echt partnerschap is Paylocity het HR & Payroll bedrijf dat u verlost van de taken van vandaag, zodat we samen meer tijd kunnen besteden aan de belofte van morgen. Laten we samen vooruit gaan.