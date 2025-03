Software voor noodmeldingen - Populairste apps - Vaticaanstad

iLobby

Ilobby is de wereldleider in faciliteiten en bezoekersbeheer voor complexe ondernemingen en gereguleerde industrieën. Ilobby's FacilityOS -platform wordt op meer dan 6000 sites ingezet op meer dan 6000 sites complexe werkomgevingen door belangrijke werkomgevingen door belangrijke faciliteitsprocessen te optimaliseren en te automatiseren om de naleving van de regelgeving te bereiken, veiligheidsprotocollen af ​​te dwingen en sitebeveiligingsvereisten te stimuleren. Facilityos is een end-to-end facility management platform, bestaande uit meerdere onafhankelijke modules voor bezoekersbeheer, nood- en evacuatiebeheer, fysieke bezoekers en toegangscontrole van de aannemer en het verzamelen en verificatie van pakket. Deze krachtige modules behandelen specifieke functionele gebieden en bieden bij combinatie een volledig geïntegreerde, holistische faciliteit en bezoekersbeheeroplossing. Bezoekersbeheer vooraf geladen en vooraf geconfigureerd op hardware op bedrijfsniveau, bezoekersstroomlijnen en automatiseren bezoekersbeheer, zodat u de veiligheid, beveiliging en compliance op de werkplek kunt verbeteren. Emergency- en evacuatiebeheer EmergencyOS verbetert de efficiëntie en snelheid van uw evacuaties en optimaliseert de paraatheid van noodbeheer. Verminder het risico, minimaliseer downtime en vermijd dure boetes met gedigitaliseerde noodmeldingen, evacuaties en rapportage. Fysieke identiteit en toegangsbeheer Securityos breidt de voordelen van toegangscontrole uit tot bezoekers, aannemers en andere tijdelijke gasten die u in staat stellen om de toegang tot fysieke faciliteit veilig uit te geven, te volgen en te beheren. Streamline en automatiseer de voorzieningen van machtigingen terwijl de controle en zichtbaarheid worden verhoogd. Pakket- en bezorgbeheer maken het volgen en beheer van inkomende pakketten eenvoudig en veilig met DeliveryOS. Beheer leveringen, track materialen, verifieer en accepteer pakketten, zie alle leveringen in één oogopslag en meer. Aangedeld door bewezen technologie, mensen en processen, is Ilobby opnieuw voorgesteld hoe organisaties hun mensen en hun faciliteiten veilig, veilig en conform kunnen houden.