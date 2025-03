Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Ingebouwde betalingssoftware - Populairste apps

Ingebouwde betalingssoftware, ook wel geïntegreerde betalingssoftware genoemd, stelt bedrijven in staat betalingen rechtstreeks binnen hun producten te accepteren in plaats van te vertrouwen op een afzonderlijke betalingsoplossing. Deze software stroomlijnt de betalingsverwerking, waardoor bedrijven de kosten kunnen verlagen en de klantervaring kunnen verbeteren. Bedrijven die embedded betalingssoftware gebruiken, staan ​​bekend als payment facilitators (PayFac) omdat ze optreden als betalingsproviders. Deze tool wordt in verschillende sectoren gebruikt, waaronder SaaS-leveranciers, marktplaatsen, diensten voor het delen van ritten en het bezorgen van eten, en gamingplatforms. Ingebouwde betalingssoftware kan vaak worden geïntegreerd met software voor abonnementsbeheer, die abonnementen voor software en diensten definieert en beheert, en software voor abonnementsfacturering, die de facturering voor op abonnementen gebaseerde bedrijven afhandelt.