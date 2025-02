Ingebouwde betalingssoftware - Populairste apps - Zweden

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com is een cloudgebaseerd betalingsplatform en hun missie is om bedrijven en hun gemeenschappen in staat te stellen te gedijen in de digitale economie. Dankzij de modulaire technologie van Checkout.com kunnen bedrijven functies toevoegen, risico's beheren en tegelijkertijd conversies beschermen – en nieuwe betaalmethoden toevoegen om de groei in nieuwe markten te stimuleren. Hun lokale teams in meerdere landen bieden ondersteuning ter plaatse om verkopers te helpen de betalingsprestaties te verbeteren, door regelgeving te navigeren en gemakkelijk nieuwe bedrijfsmodellen in te schakelen. Checkout.com biedt snelle, betrouwbare betalingen en uitbetalingen in meer dan 150 valuta's, met acquisitie in het land, fraudefilters en rapportage via één API. Checkout.com accepteert alle belangrijke internationale creditcards en betaalkaarten, evenals populaire alternatieve en lokale betaalmethoden. Checkout.com heeft zijn hoofdkantoor in Londen en heeft momenteel 19 kantoren verspreid over Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, MENA en Azië-Pacific.