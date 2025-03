Ingebouwde Business Intelligence-software - Populairste apps

ConverSight

conversight.ai

ConverSight is een Contextual Decision Intelligence Platform, gebouwd op basis van de gepatenteerde Augmented Conversational AI en Analytics-technieken. De AI-assistent van ConverSight, Athena, levert zakelijke inzichten door verbinding te maken met de gegevens van klanten en inzichten en aanbevelingen te genereren met behulp van machine learning-technieken. Met ConverSight kunnen bedrijven kunstmatige intelligentie implementeren in hun responsplanningsmethoden, waardoor een betere nauwkeurigheid, sterkere besluitvorming en soepelere reactietijden mogelijk zijn, wat uiteindelijk de kosten verlaagt en de functie van de supply chain drastisch verbetert. ConverSight fungeert als een Supply Chain Control Tower om bedrijven te helpen hun activiteiten te optimaliseren, verstoringen te minimaliseren en kritieke problemen in realtime op te lossen. De AI-bedrijfsassistent van ConverSight, Athena, biedt bedrijven meer zichtbaarheid en inzichten in gegevens om hun toeleveringsketens proactief te verbeteren en andere nauwkeurige, geïnformeerde beslissingen te nemen