Ingebouwde Business Intelligence-software - Populairste apps - Salomonseilanden

ClicData

clicdata.com

ClicData is een toonaangevend end-to-end data-analyseplatform dat is ontworpen om besluitvormers en analisten in staat te stellen echte prestaties te bereiken en inzichten te onthullen op basis van betrouwbare, actuele en uniforme gegevens. Haal binnen enkele dagen waarde uit ClicData met ons eenvoudig te gebruiken maar toch zeer krachtige cloudgebaseerde platform dat de dataverbinding, het databeheer, de datavisualisatie en het delen met uw teams of klanten stroomlijnt. Van data-integratie en -beheer tot data-analyse, visualisatie en delen: wij bieden u alles wat u nodig heeft om eenvoudig inzicht te krijgen in uw gegevens, uw prestaties te monitoren en belangrijke statistieken in de gaten te houden in aangepaste, volledig interactieve dashboards. In een wereld waar datagestuurde beslissingen de sleutel tot succes zijn, is het onze missie om organisaties in alle sectoren te ondersteunen om inzicht te krijgen in hun prestaties met geautomatiseerde data-analyse en rapportage, door het ingewikkelde eenvoudig te maken. ClicData wordt vertrouwd en gebruikt door meer dan 1.000 toonaangevende organisaties in meerdere sectoren (retail en e-commerce, gezondheidszorg, media en reclame, horeca, productie, publieke sector en meer) in meer dan 25 landen.