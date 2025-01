Ingebouwde Business Intelligence-software - Populairste apps - Frans-Polynesië

Toucan

jointoucan.com

Toucan is een klantgericht analyseplatform dat bedrijven in staat stelt de betrokkenheid bij het vertellen van data te vergroten. Met de best aanpasbare eindgebruikerservaring op elk apparaat worden jaarlijks meer dan 4 miljoen Toucan-verhalen bekeken. Het no-code, cloudgebaseerde platform van Toucan verlaagt de ontwikkelingskosten en de time-to-value met een snelle, naadloze implementatie. Gebruikers kunnen verbinding maken met alle gegevens, cloudgebaseerd of anderszins, gestreamd of opgeslagen, met behulp van Toucan's AnyConnect™ - een suite van honderden meegeleverde connectoren. Het voorbereiden van gegevens is net zo eenvoudig met Toucan YouPrep™, een visuele functie voor gegevensgereedheid waarmee zakenmensen taken kunnen uitvoeren met gegevens waarvoor normaal gesproken een gegevensexpert nodig is. Visualisatie neemt de vorm aan van ‘data storytelling’ waarbij elk diagram wordt vergezeld van context (zoals definities), samenwerking en annotatie, zodat gebruikers het ‘waarom’ en niet alleen het ‘wat’ van hun gegevens begrijpen. En om het starten gemakkelijker te maken, bevat Toucan een “App Gallery” met dashboards voor beginners, GuidedDesign™ om de selectie en lay-out van grafieken te vergemakkelijken, en voorbeeldgegevenssets voor snelle prototyping. Ten slotte worden de implementatie en het beheer eenvoudig gemaakt door implementatie met één druk op de knop, van fasering tot productie, eenvoudige integratie met webcomponenten of iFrames, en publicatie op elk apparaat (web, smartphones, tablets of kiosken/muurdisplays) in één enkele handeling. Het wordt allemaal geregeld met beveiliging op rij-, rol- of gebruikersniveau met een compleet audittraject en on-boarding en betrokkenheid worden ondersteund door ingebouwde gebruikersautomatisering en beheerfunctionaliteit.