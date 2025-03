Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Software voor het volgen van e-mail stelt gebruikers in staat e-mails te monitoren en analyses te verzamelen, waaronder het openingspercentage van e-mails, het aantal klikken op links en het aantal downloads van e-mailbijlagen. Met behulp van functies zoals webbakens of leesbevestigingen stellen oplossingen voor het volgen van e-mail gebruikers in staat de bezorging van e-mails aan de beoogde ontvangers te volgen. Organisaties maken veel gebruik van software voor het bijhouden van e-mails binnen verkoop- en marketingafdelingen om optimale betrokkenheidspunten te identificeren en de communicatie met potentiële klanten te verbeteren. Deze tools spelen, samen met hun analyses, een cruciale rol bij het evalueren en verfijnen van verkoop- en marketingboodschappen om de kans op betrokkenheid van potentiële klanten te optimaliseren. E-mailtrackingsoftware kan naadloos worden geïntegreerd met e-mailplatforms en wordt vaak opgenomen als een uitbreiding als aanvulling op andere verkoop- en marketingtools, zoals CRM- en e-mailmarketingsoftware, en vormt zo een uitgebreid automatiseringssysteem voor het verkoopteam.