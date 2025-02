E-mailtrackingsoftware - Populairste apps - Zuid-Soedan

Salesmate

salesmate.io

De meeste CRM's zijn rigide, inflexibel en kosten organisaties veel geld, en Salesmate lost precies deze pijnpunten op. Salesmate is een flexibele, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor meerdere teams in uw organisatie. Het platform lost deze problemen op door ingebouwde tools aan te bieden, kosten te besparen op integraties en hoge aanpassingsmogelijkheden. De kern van Salesmate is de CRM-module, waarmee verkoop-, marketing- en succesteams moeiteloos contacten, leads, klanten, abonnees en dagelijkse activiteiten kunnen beheren. Met deze essentiële functies wordt de CRM-module geleverd met ingebouwde tools die eerstelijnsteams elke dag kunnen gebruiken, zoals bellen, sms'en, pijplijnbeheer, deals, gesprekken en nog veel meer. Een van de belangrijkste redenen voor hogere verkoopresultaten is het vermogen om activiteiten te automatiseren en meer tijd te besparen voor de verkoop. Dit is waar Salesmate workflows en reeksen aanbiedt. Workflows automatiseren taken zoals dealtoewijzing, taaktoewijzing of datumgebaseerde communicatie. Terwijl Sequence vervolgacties op de automatische piloot kan zetten op basis van uw algemene voorwaarden. En met de eerste AI-aangedreven co-piloot in de sector krijgt iedereen in uw verkoopteam persoonlijke assistentie. ‘Sandy AI’ kan vergaderingen boeken, e-mails opstellen of notities voor u toevoegen. Het enige wat u hoeft te doen is: vraag het gewoon! We weten dat verkoopteams alleen kunnen functioneren als marketingteams leads van hoge kwaliteit genereren. Dat is waar Salesmate marketingteams in staat stelt zeer gepersonaliseerde campagnes op te zetten en uit te voeren en een breder publiek te bereiken. Niet alleen dat, maar marketingteams kunnen ook websitebezoekers volgen, leads verzamelen met behulp van formulieren of leadgeneratiebots, elke lead een score geven, marketingtrajecten bouwen en de beste MQL's naar verkoopteams sturen voor meer succes. Ten slotte kan een geweldig klantenserviceteam retentie, betrokkenheid en omzet voor het bedrijf echt manoeuvreren. Daarom biedt Salesmate tools zoals Live Chat, Chatbots en Gedeelde Inboxen om uw klanten de beste ervaringen te bieden. Uiteraard heeft u inzichten nodig om trends te voorspellen, wendbaar te zijn en beslissingen te nemen tijdens uw groeitraject. Dat is waar Dashboards, Sjablonen, Aangepaste Rapporten en Inzichten alles bieden wat u nodig heeft om te zien wat er aan de hand is met uw teams en bedrijf. Van leadgeneratie tot eersteklas klantervaringen, Salesmate heeft voor elk wat wils in uw team. Salesmate heeft een gratis proefperiode van 15 dagen, waarbij u alle hoeken van het platform kunt verkennen, zonder creditcardgegevens te delen. Het is veilig en beschikbaar voor iedereen in uw team om te proberen.