E-mailtestsoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

Delivra

delivra.com

Delivra is een e -mailmarketingplatform dat marketeers van elke expertise helpt hun publiek te boeien en te laten groeien. Met meer dan 20 jaar ongeëvenaard klantensucces, helpt Delivra bedrijven om betekenisvolle gesprekken te voeren die tastbare resultaten opleveren. Hun focus op benaderbare oplossingen heeft geholpen duizenden organisaties in verschillende industrieën in staat te stellen de controle te nemen over complexe marketingautomatisering en gegevensverwerking. Delivra schaalt met u op en biedt de tools die u nodig hebt om elke stap van de weg te slagen. Delivra is gebouwd voor drukke marketeers en biedt een volledige reeks functies om teams te helpen hun doelen te bereiken. Bouw en verzenden eenvoudig impactvolle e -mailmarketingcampagnes met een aanpasbare drag and drop -editor. Automatiseer uw klantcommunicatie door een hele e -mailreeks strategisch te plannen, te bepalen welke mailings worden verzonden op basis van verschillende acties van abonnees, inactiviteit of tijd. Krijg meer betrokkenheid van uw publiek en bereik klanten buiten hun inbox met deskundige segmentatie en sms -marketing. Of u nu B2B werkt, een non-profit promoot of een evenement plant, Delivra biedt robuuste analyses en voortdurende ondersteuning om gebruikers aan te moedigen om hun strategie in te schakelen en te verfijnen. Integratie met een breed scala aan CRM's, e-commerceplatforms en webanalysetools, dus alles wat u nodig hebt is op één plek beschikbaar. De software sluit direct aan op de huidige technologie, of Delivra bouwt een aangepaste integratie op om ervoor te zorgen dat alles soepel werkt.