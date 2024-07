E-mailtestsoftware - Populairste apps - Armenië

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (ook bekend als Twilio SendGrid) is een in Denver, Colorado gevestigd klantcommunicatieplatform voor transactionele en marketing-e-mail. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Isaac Saldana, Jose Lopez en Tim Jenkins en geïncubeerd via het Techstars-acceleratorprogramma. Sinds 2017 heeft ...