Software voor het maken van e-mailsjablonen biedt gebruikers een verscheidenheid aan sjablonen waarmee ze professionele zakelijke e-mails kunnen maken. Deze tools bevatten meestal vooraf ontworpen sjablonen die zijn afgestemd op specifieke industrieën of thematische ontwerpen. Bovendien hebben gebruikers de flexibiliteit om hun eigen herbruikbare e-mailsjablonen samen te stellen met behulp van een gebruiksvriendelijke HTML-editor met slepen en neerzetten. Of ze nu helemaal opnieuw beginnen of kant-en-klare opties gebruiken, gebruikers kunnen deze sjablonen eenvoudig aanpassen aan hun zakelijke vereisten. Bepaalde oplossingen kunnen ook analysefuncties bevatten, waardoor gebruikers de prestaties van hun e-mailcampagnes kunnen volgen en beoordelen.