Software voor het maken van e-mailsjablonen - Populairste apps - Tadzjikistan

Maool Email Editor is een eenvoudige e-maileditor met belangrijke geavanceerde functies. Het heeft alle functies die nodig zijn om een ​​visueel aantrekkelijke e-mail te maken. Exporteer e-mails met één klik naar de ESP van uw keuze en breng uw campagne naar een hoger niveau. Maak in een mum van tijd e-mails zonder codering. E-mails maken met Maool Email Editor is erg leuk. Als je helemaal opnieuw begint, is het ontwerpen van een e-mail een moeilijke taak. Zelfs als u een e-mailontwerptool gebruikt, zal dit een aanzienlijk deel van uw tijd en energie kosten. Maool Email Editor bevat functies die het ontwerpen van e-mails voor u een fluitje van een cent maken. We hebben een krachtige e-maileditor met slepen en neerzetten gecombineerd met vooraf ontworpen e-mailsjablonen en modules, zodat u perfecte e-mails voor uw merk kunt maken. Het bevat alle aanpassingsopties voor het wijzigen van de stijlen van tekst, afbeelding, achtergrondafbeelding, kleur, achtergrondkleur, enzovoort. Maool Email Editor bevat e-mailbundels die zijn afgestemd op specifieke sectoren. Een e-mailbundel bevat alle sjablonen en modules die nodig zijn om een ​​e-mail te maken. Vooraf ontworpen sjablonen en modules maken het ontwerpen van e-mails veel eenvoudiger en tijdefficiënter. U hoeft alleen maar de e-mailbundel te selecteren die het beste bij uw behoeften past. Creëer uw e-mail zoals u dat wilt. Maak het geheel persoonlijk door de kleuren en lettertypen aan te passen aan de stijl van uw merk. Exporteer het naar uw ESP en het is klaar. We hebben ook e-mailexport met één klik, waarmee u een sjabloon naar de e-mailserviceprovider van uw voorkeur kunt exporteren. U kunt de HTML-export gebruiken als uw ESP niet is geïntegreerd. Maak je geen zorgen, we hebben momenteel een paar ESP's en zullen er in de toekomst meer aan toevoegen. Belangrijkste kenmerken: - Branchespecifieke sjabloonbundels We hebben de behoeften van elke branche geanalyseerd om te bepalen welke e-mails het meest worden gebruikt en wat alle vereisten zijn in die specifieke branche. We hebben branchespecifieke gebruiksscenario’s onderzocht en voor die categorie een alles-in-één e-mailbundel ontworpen die aan alle behoeften van die branche voldoet. De branchespecifieke e-mailbundels die door ons worden gemaakt, bevatten een verzameling sjablonen die in die branche veel worden gebruikt en vereist. We hebben momenteel een aantal e-mailbundels en we zullen er in de loop van de tijd steeds meer aan toevoegen. Laat uw suggesties voor e-mailbundels achter in de opmerkingen. - Exporteren met één klik naar ESP (e-mailserviceprovider) We hebben een exportfunctie met één klik gemaakt waarmee u sjablonen kunt exporteren naar esp. We ondersteunen momenteel export met één klik naar Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost en er zullen er nog veel meer volgen in de toekomst. Maak je geen zorgen als je een ander ESP hebt. We hebben de HTML-export en u kunt HTML-export op uw ESP gebruiken. - Geen codering vereist U hebt geen codeerkennis nodig om e-mails te maken met onze editor. We hebben onze editor ontworpen om eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn. U kunt onze editor gebruiken om e-mails voor uw merk te maken. - Gratis Forever Plan We hebben een gratis forever plan waarmee u Maool Email Editor de rest van uw leven gratis kunt gebruiken.