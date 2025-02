Crossware

Bent u op zoek naar een krachtige tool waarmee u consistente en conforme handtekeningen, disclaimers en branding kunt toevoegen aan elke e-mail die uw bedrijf verlaat? Onze bekroonde tool, Crossware Mail Signature (voor Microsoft 365, Microsoft Exchange en HCL Domino) is de oplossing voor u. Strakke, conforme en gepersonaliseerde handtekeningen worden automatisch aan elke e-mail toegevoegd, ongeacht vanaf welk apparaat u verzendt. Het creëren van uw perfecte handtekening is eenvoudig met een eenvoudige visuele editor met slepen en neerzetten, of ga wat technischer en schakel over naar het maken van uw handtekening in HTML met onze broncode-editor. Onze handtekeningtool wordt voortdurend ontwikkeld met als doel ervoor te zorgen dat handtekeningen dynamisch en intelligent zijn. Dit betekent contextgevoelig en op maat gemaakt voor de unieke vereisten van uw bedrijf. Met onze eenvoudige regelbouwer kunt u regels maken en toepassen die bepalen wanneer, waar en hoe uw handtekeningen worden toegepast. Creëer snel regels voor de toepassing van handtekeningen of handtekeningblokken (een kleiner deel van uw handtekening) op basis van Active Directory-velden, ontvangersadressen, datums en meer. Als u een zeer aangepaste of complexe regel nodig heeft, kunt u ook regels schrijven in C#. Met Crossware Mail Signature kunt u bepalen wie elke handtekening of handtekeningblok kan bewerken, b.v. u kunt ervoor kiezen om alleen het marketingteam de advertentiebannersectie te laten bewerken, en het juridische team alleen de juridische disclaimer te laten bewerken, zodat uw handtekening wordt beschermd tegen ongevraagde wijzigingen. Crossware Mail Signature is vanaf de basis opgebouwd om zeer veilig te zijn. Wij bewaren of kopiëren uw e-mails niet en verwerken deze veilig binnen Microsoft Azure Datacenters. Voor extra veiligheid kunt u bij het instellen van Crossware Mail Signature ook het Microsoft Datacenter van uw keuze opgeven. Kenmerken: - Voeg logo's, afbeeldingen, advertentiebanners, pictogrammen voor sociale media, Active Directory-velden, disclaimers en tekst toe aan de kop- en voetteksten van uw e-mail. - Pas uw handtekeningen toe wanneer, waar en hoe u maar wilt met krachtige regels. - Handtekeningen op elk apparaat en e-mailclient. - Beheer elk deel van uw handtekening, met afzonderlijk bestuurde blokken. - Visuele/HTML-code-editor - Bekijk handtekeningen in realtime, op basis van ontvangers en afzenders. - Bekijk handtekeningen in Outlook en bekijk uw handtekeningen in Verzonden items. - Intelligente en dynamische handtekeningtoepassing - Kies uw Microsoft Datacenter waarin u wilt implementeren - Bewerk overal en altijd met onze browsergebaseerde editor Ontdek wat ons tot de toonaangevende handtekeningoplossing ter wereld maakt - start nu uw gratis proefversie!