Software voor elektronische handtekeningen - Populairste apps - Togo

Dropbox Sign (voorheen HelloSign) is de intuïtieve manier om veilig online te ondertekenen en handtekeningen aan te vragen. Voeg rechtsgeldige handtekeningen toe aan elke overeenkomst, van brieven met aanbiedingen voor nieuwe medewerkers tot leningen, verkoopcontracten en geheimhoudingsverklaringen. Een bekroonde gebruikersinterface, robuuste beheercontroles, documenttracking en beveiliging op bedrijfsniveau die veiliger is dan pen- en papiermethoden, zijn allemaal standaard kant-en-klaar. Teken sneller. Met Dropbox Sign kunnen bedrijven contracten gemiddeld 80% sneller ondertekenen dan traditionele papieren contracten, die gemiddeld vijftien dagen nodig hebben om te ondertekenen en terug te sturen. Verhoog het aantal voltooide documenten. Met functies zoals tracking, automatische herinneringen en mobiel ondertekenen heeft Dropbox Sign het voltooiingspercentage van documenten met maar liefst 96% verbeterd. Verstuur overeenkomsten snel. Dankzij een bekroonde, intuïtieve interface, gecombineerd met functies zoals sjablonen en gegevensvalidatie, kan iedereen met Dropbox snel en gemakkelijk overeenkomsten ter ondertekening verzenden. Werk met de tools waar u van houdt. Dropbox Sign kan naadloos worden geïntegreerd met apps als Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM en Microsoft Word, zodat je documenten rechtstreeks vanuit je favoriete tools ter ondertekening kunt verzenden. Automatisch overeenkomsten archiveren en opslaan. Sla ondertekende documenten automatisch op en vind ze op elk gewenst moment in de cloudopslag van uw voorkeur, of dat nu Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive of SharePoint is. Maak elke overeenkomst gerechtelijk ontvankelijk. Elke Dropbox Sign-overeenkomst is voorzien van een door de rechtbank toelaatbaar audittraject, dat alle partijen beschermt en de herstelkosten en juridische uitdagingen vermindert. Houd alles veilig. Al uw documenten worden privé gehouden met behulp van encryptie, zowel tijdens de overdracht als in rust. Voeg diepere functionaliteit toe. De Dropbox Sign API integreert robuuste eSignature-functionaliteit rechtstreeks in uw app, workflow of website. Functies zoals ingebedde ondertekening, aangepaste branding en ingebedde sjablonen zorgen voor een werkelijk naadloze ondertekeningservaring in het product. Een uitzonderlijke ontwikkelaarservaring en een toegewijd API-ondersteuningsteam zorgen ervoor dat u een veilige, betrouwbare en featurerijke handtekeningervaring krijgt met een gemiddelde implementatietijd die meer dan 2x sneller is dan het sectorgemiddelde.