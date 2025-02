Software voor elektronische handtekeningen - Populairste apps - Zweden

Mail Butler

Dit is Mailbutler, de e-mailplug-in die uw inbox slimmer maakt. Mailbutler biedt u een groot aantal nuttige, productiviteitsverhogende functies die u rechtstreeks in uw inbox kunt gebruiken. Het verbetert de oorspronkelijke functies van uw Apple Mail-, Gmail- of Outlook-e-mailclient door slimme functionaliteit aan te bieden. Het biedt een door kunstmatige intelligentie aangedreven e-mailassistent die berichten voor u kan schrijven, Cloud Delivery zodat uw geplande e-mail kan worden verzonden, zelfs als uw computer offline is, geavanceerde e-mailtracking waarvoor geen goedkeuring van uw ontvanger vereist is, en een krachtige functie voor contactpersonen waarmee u uw klantrelaties kunt verbeteren, naast vele andere slimme, inboxverbeterende functies. Deze omvatten: • Smart Assistant: een door AI aangedreven e-mailassistent die berichten schrijft, samenvat en verbetert, taken en contacten vindt en voor u reageert. • Slim later verzenden: slimme planningsfunctionaliteit waarmee u de bezorgtijden van uw e-mail kunt optimaliseren. • Ontvanger-geoptimaliseerde planning: stelt het beste tijdstip voor om een ​​e-mail te verzenden om uw kansen te maximaliseren dat deze wordt geopend. • E-mailtracking: ontdek wanneer, waar en hoe vaak uw e-mail of link is geopend. Voor degenen die iCloud- of IMAP-e-mailadressen gebruiken, kunt u precies zien wie uw e-mail heeft geopend wanneer u een bericht naar meerdere ontvangers verzendt. Stuur ook bijgehouden e-mails vanaf uw mobiele telefoon. • Snooze: Snooze minder belangrijke e-mails tijdelijk en ze verschijnen opnieuw op een tijdstip naar keuze. • Contacten: verkrijg essentiële inzichten in uw contacten om optimale klantcommunicatie te behouden. • Handtekeningen: mooie en professionele e-mailhandtekeningen met uitgebreide creatieve controle. • Sjablonen: maak berichtsjablonen om de productiviteit en efficiëntie te verhogen. •