E-maildiensten - Populairste apps - Oezbekistan

Atmail

Welkom bij Atmail. Het is onze missie om u in staat te stellen uw klanten te boeien en te verrassen met een flexibele servicebenadering van e-mail om aan de individuele klantbehoeften te voldoen. Onze service verhoogt uw gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU) door naadloos geïntegreerde in-app-aankopen en vermindert het klantverloop met eenvoudige persoonlijke domein-e-mailaanbiedingen met één klik. Atmail is een whitelabel cloud-native e-mailservice die speciaal is ontworpen voor telecombedrijven en ISP's. Aangedreven door onze beheerde openbare AWS-cloud of door gebruik te maken van de uwe als u dat wilt, is Atmail zeer schaalbaar voor vele miljoenen e-mailaccounts, zeer veilig en altijd beschikbaar. Maak kostbare tijd vrij door e-mail over te zetten van een kostenplaats naar een cloudgebaseerde winst- en retentiemachine. Met meer dan 2 decennia ervaring staan ​​wij klaar om uw klanten te verwelkomen.