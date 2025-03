OnMail

Onmail, de nieuwe e -mailservice van Edison Mail. Zeg vaarwel tegen de eindeloze stroom spam en opdringerige advertenties. Met onMail kunt u eindelijk uw inbox terugwinnen en een echt veilige en naadloze e -mailervaring ervaren. Onmail is ook compatibel met al uw bestaande e -mailservices, inclusief Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail en meer. * Neem de controle over uw inbox: u kiest wie uw inbox binnenkomt, met volledige controle, ongeacht wie uw adres heeft. De kracht van keuze is ware vrijheid. Verklaar onafhankelijkheid van ongewenste post. Van de pioniers van one-tap afmelding. * Geavanceerde anti-tracking-technologie: ervaringen ingebouwde anti-tracking-technologie die uw berichten automatisch beschermt tegen snoops en spionpixels. Uw privacy is belangrijk en OnMail zorgt ervoor dat uw e -mails worden afgeschermd tegen nieuwsgierige ogen. * Naadloze overgang en modernisering: nooit is het zo gemakkelijk geweest om e -maildiensten te wisselen. Onmail biedt de mogelijkheid om naadloos uw bestaande e -mailaccounts, waaronder Gmail, Yahoo Mail, Outlook en meer, mee te nemen en te moderniseren. Geniet van de voordelen van de innovatieve functies van OnMail en behouden uw bekende e -mailadressen. * Cross-platform compatibiliteit: toegang tot uw e-mails naadloos over al uw apparaten. Onmail is beschikbaar voor Android, iOS en web, zodat u verbonden kunt blijven, waar u ook bent. Synchroniseer uw inbox, concepten en contacten moeiteloos en zorgt voor een naadloze e -mailervaring op alle platforms. * Gebouwd op controle, privacy en eenvoud: onMail is gebouwd op de kernprincipes van controle, privacy en eenvoud. Het stelt je in staat om meer te bereiken met e -mail. Zeg vaarwel tegen rommelige inboxen en tijdrovend e-mailbeheer. Onmail is ontworpen om uw e -mailervaring te stroomlijnen, waardoor u meer tijd hebt voor wat het belangrijkst is. * Geavanceerde e-mailexpertise: Onmail is de slimste en enige e-mailservice die een naadloze overgang naar een moderne inbox biedt. Ons team van e -mailexperts heeft een intuïtieve interface en krachtige functies gemaakt om uw productiviteit te verbeteren. Knip de tijd die u in de e -mail doorbrengt met de e -mailservice die met zorg wordt gemaakt door daadwerkelijke e -mailexperts. * Privacy by Design: Privacy vormt de kern van de belofte van OnMail aan onze gebruikers. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam of e -mailadres, wordt nooit gedeeld. We geven prioriteit aan de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bovendien geeft OnMail u de optie om u af te melden voor deelname aan ons geanonimiseerde Edison Trends Research via het menu Instellingen. Ervaar de toekomst van e -mail met onMail. Neem de leiding over uw inbox, bescherm uw privacy en vereenvoudig uw e -mailbeheer. Word lid van de revolutie van e -mailservices die echt prioriteit geven aan uw controle en beveiliging. Koop vandaag nog de onmail -e -mail -app voor Android!