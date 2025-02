E-maildiensten - Populairste apps - Tunesië

Gmail

Gmail is een gratis e -mailservice ontwikkeld door Google. Gebruikers hebben toegang tot Gmail op internet en gebruiken programma's van derden die e-mailinhoud synchroniseren via POP- of IMAP-protocollen. Gmail begon als een beperkte bèta -release op 1 april 2004 en beëindigde de testfase op 7 juli 2009. Bij de lancering had Gmail een eerste aanbieding van opslagcapaciteit van één gigabyte per gebruiker, een aanzienlijk hoger bedrag dan concurrenten op dat moment. Vandaag wordt de service geleverd met 15 gigabytes opslag. Gebruikers kunnen e -mails ontvangen tot 50 megabytes groot, inclusief bijlagen, terwijl ze e -mails kunnen verzenden tot 25 megabytes. Om grotere bestanden te verzenden, kunnen gebruikers bestanden vanuit Google Drive in het bericht invoegen. Gmail heeft een op zoek gerichte interface en een "conversatieweergave" vergelijkbaar met een internetforum. De service is opmerkelijk onder website -ontwikkelaars voor de vroege acceptatie van AJAX. De e-mailservers van Google scannen automatisch e-mails op meerdere doeleinden, inclusief om spam en malware te filteren, en om contextgevoelige advertenties toe te voegen naast e-mails. Deze advertentiepraktijk is aanzienlijk bekritiseerd door voorstanders van privacy vanwege bezorgdheid over onbeperkte gegevensbehoud, gemak van monitoring door derden, gebruikers van andere e -mailaanbieders die niet hebben ingestemd met het beleid bij het verzenden van e -mails naar Gmail -adressen en het potentieel voor Google om te wijzigen Het beleid om de privacy verder te verminderen door informatie te combineren met ander Google -gegevensgebruik. Het bedrijf is het onderwerp geweest van rechtszaken met betrekking tot de kwesties. Google heeft verklaard dat e -mailgebruikers "noodzakelijkerwijs moeten verwachten" dat hun e -mails worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking en beweert dat de service niet wordt weergegeven door advertenties weer te geven naast potentieel gevoelige berichten, zoals degenen die ras, religie, seksuele geaardheid, gezondheid of financiële overzichten noemen . In juni 2017 kondigde Google het einde aan het gebruik aan het gebruik van contextuele Gmail -inhoud voor advertentiedoeleinden, in plaats daarvan vertrouwen op gegevens die zijn verzameld door het gebruik van zijn andere services.