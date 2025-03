Selzy

selzy.com

Selzy is een ecosysteem van eenvoudig te gebruiken marketingautomatiseringstools waarmee kleine en middelgrote bedrijven kunnen groeien. Start e-mailcampagnes in minder dan 15 minuten, geen html/ontwerpvaardigheden nodig met de drag-and-drop-editor van Selzy. Bouw e-mailblokken (kopteksten, voetteksten) en sla ze op om ze later in een sjabloon aan te sluiten. Gebruik meer dan 140 doelgerichte sjablonen, aangepaste afteltimers en krijg toegang tot meer dan 800.000 afbeeldingen en GIF's. Laat uw publiek gemakkelijk groeien. Gebruik ingebedde aanmeldingsformulieren of pop-ups om moeiteloos een e-maillijst op te bouwen. Automatiseer uw campagnes. Gebruik meer dan twaalf doelgerichte geautomatiseerde reekssjablonen of maak de jouwe met een paar klikken helemaal opnieuw. Haal het beste uit uw doelgroep met meer dan 70 segmentatiecriteria. Verbind Selzy met elke gewenste tool via Albato. Maak gebruik van directe integraties met WooCommerce, Shopify, Salesforce, Hubspot, Wordpress en nog veel meer. Genereer leads rechtstreeks vanuit Facebook dankzij een naadloze integratie met Facebook Lead Ads. Krijg toegang tot meer dan 150 tutorials en meer dan 100 how-to's: van het opzetten van een campagne tot het leren over algemene voorbeelden, cases en strategieën voor e-mailmarketing.