E-mailbeheersoftware - Populairste apps

InMoat

inmoat.com

InMoat geeft uw inbox een boost door u controle te geven over uw e-mailvoorkeuren. Met InMoat kunt u een gerichte inbox onderhouden door de soorten e-mails te selecteren die voor u belangrijk zijn. Andere onbelangrijke en niet-dringende e-mails worden naar uw @InMoat-map gefilterd om later te worden beoordeeld. Of u nu prioriteit wilt geven aan uw teamleden, agenda-uitnodigingen of updates van projecten voor samenwerking, InMoat geeft u de controle. Het hoofdkantoor van InMoat is gevestigd in Austin, Texas, ontwikkeld door een extern team in de Verenigde Staten en Canada.