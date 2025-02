E-mailbeheersoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

Krystal

krystal.uk

Krystal is een internetdienstenbedrijf dat in 2002 is opgericht en gespecialiseerd is in geavanceerde tools en diensten voor bedrijven over de hele wereld. Wij doen het anders en bieden hoogwaardige oplossingen die duurzaam zijn zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Tegenwoordig zijn we het grootste onafhankelijke webhostingbedrijf van het Verenigd Koninkrijk en de enige B Corp-webhost en openbare cloudprovider ter wereld. Of het nu gaat om onze bekroonde webhosting, op maat gemaakte clouddiensten, VoIP-oplossingen of uitstekende Britse klantenondersteuning, we doen nooit concessies aan onze producten, service of planet-first-aanpak. We worden aangedreven door 100% hernieuwbare elektriciteit, en nadat we de winst hebben geherinvesteerd in het verbeteren van onze dienstverlening, besteden we overtollig geld aan milieu-initiatieven. We compenseren de CO2-uitstoot van ons gehele personeelsbestand en planten miljoenen CO2-vastleggende en habitatherstellende bomen. Ongeacht de omvang van uw bedrijf of zijn ambities, Krystal heeft een duurzame oplossing om uw bedrijf toekomstbestendig te maken en uw groei te stimuleren.