E-mailversleutelingssoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

RPost is een wereldleider op het gebied van e-handtekening- en cyberbeveiligingsdiensten, gespecialiseerd in e-mailencryptie voor privacy en compliance, automatisering van e-handtekeningen, juridisch bewijs van elektronische levering, beheer van documentrechten en op AI gebaseerde diensten om datalekken en menselijke e-mail te voorkomen. beveiligingsfouten. Voor de met AI doordrenkte RMail e-security, RSign e-signature en Registered Email e-compliance platforms van RPost zijn meer dan 50 patenten verleend op hun kerntechnologieën, en hebben ze internationale prijzen en onderscheidingen ontvangen, waaronder de World Mail Award for Best in Security, Initiative Mittelstand Best Innovation in IT Award in Duitsland en APCC Top Choice voor GDPR-naleving van e-mailgegevensprivacy. Ruim 25 miljoen gebruikers maken al meer dan tien jaar gebruik van de diensten van RPost voor het volgen, bewijzen, versleutelen, elektronisch ondertekenen, certificeren, delen en beschermen in meer dan 100 landen. De grootste klanten van RPost zijn enkele van de meest gerespecteerde merken ter wereld, zowel in de sector als in de regio. De missie van RPost is om onze klanten over de hele wereld te helpen elektronisch te communiceren en transacties uit te voeren op de meest veilige, conforme en productieve manieren die mogelijk zijn, en om onze producten voortdurend te innoveren om hun veranderende behoeften te ondersteunen.