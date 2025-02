E-mailversleutelingssoftware - Populairste apps - Irak

Paubox

paubox.com

Paubox is toonaangevend op het gebied van HIPAA-conforme communicatie- en marketingoplossingen voor zorgorganisaties. Paubox staat vermeld op de Inc. 5000-lijst van snelstgroeiende particuliere bedrijven en wordt vertrouwd door meer dan 5.000 gezondheidszorgorganisaties, waaronder AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health en SimonMed Imaging. Onze e-mailoplossingen zijn HITRUST CSF-gecertificeerd voor de hoogste beveiligingsstandaard en coderen standaard alle uitgaande e-mail. Hierdoor kunnen zorgverleners rechtstreeks met hun patiënten communiceren vanuit Google Workspace, Microsoft 365 of Microsoft Exchange, zonder dat er portals of toegangscodes nodig zijn. De verzonden e-mails voldoen elke keer weer aan HIPAA, zonder risico op menselijke fouten. Paubox Email Suite biedt veilige, HIPAA-compatibele e-mailversleuteling, inkomende beveiliging, preventie van gegevensverlies, workflowautomatisering en meer voor zorgorganisaties van elke omvang. Met Paubox Email Suite Plus- en Premium-abonnementen krijgt u extra beveiligingsfuncties om inkomende e-mailbedreigingen te stoppen. Bescherm uw e-mail tegen spam, virussen, ransomware, phishing-aanvallen, datalekken en gegevensverlies. Maak gebruik van Paubox Marketing om de communicatie met patiënten te verbeteren en uw gezondheidszorgbedrijf te laten groeien. In tegenstelling tot andere e-mailmarketingplatforms is Paubox Marketing HIPAA-compatibel en dankzij onze gepatenteerde aanpak kunnen e-mailontvangers beveiligde berichten in hun inbox lezen, net als gewone e-mail. Aanbieders kunnen contacten segmenteren en zeer relevante e-mailcampagnes sturen, gepersonaliseerd met PHI. Paubox Email API integreert HIPAA-compatibele e-mail in applicaties van derden om eenvoudig veilige, transactionele berichten te verzenden. Stel snel veilige e-mail in met kant-en-klare of aangepaste API-integraties met behulp van moderne REST API- of SMTP-opties. Paubox Texting is een HIPAA-compatibele sms-API die kan worden gepersonaliseerd met PHI om de betrokkenheid van patiënten te verbeteren. We hebben dezelfde principes toegepast op HIPAA-compatibele sms-berichten die de Paubox Email Suite zo patiëntvriendelijk maken: ontvangers hoeven geen speciale app te downloaden of een met een wachtwoord beveiligd portaal te gebruiken om uw sms-berichten te lezen.