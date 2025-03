mailivery

mailivery.io

Mailivery is een door AI aangedreven tool voor het opwarmen van e-mail die tot doel heeft de reputatie van de afzender van e-mail te verbeteren en de bezorgbaarheid van e-mail te vergroten. Door deel te nemen aan door AI gegenereerde verkoopgesprekken helpt Mailivery gebruikers spamalgoritmen te omzeilen en hun e-mails in de primaire inbox van hun potentiële klanten te laten belanden in plaats van in de spammap. De tool werkt door gebruik te maken van AI om te communiceren met echte e-mails in de inbox van de gebruiker. Het verwijdert e-mails uit spam en reageert er in realtime op om de afleverbaarheid te verbeteren. In tegenstelling tot andere soortgelijke diensten maakt Mailivery gebruik van een peer-to-peer-netwerk van meer dan 10.000 gebruikers om echte interacties te genereren en de reputatie van de afzender te verbeteren. De tool biedt gebruikers dashboards die realtime inzicht bieden in spamanalyses en reputatieverbetering. Gebruikers kunnen het aantal e-mails monitoren dat in spam belandt, controleren of ze op de zwarte lijst staan ​​en actiegerichte aanbevelingen ontvangen om hun reputatie te verbeteren. Mailivery stelt gebruikers in staat het volume en de timing van hun interacties aan te passen, waardoor maximale afleverbaarheid wordt gegarandeerd. De tool werkt achter de schermen in speciale mappen, waardoor interferentie met verkoopactiviteiten tot een minimum wordt beperkt. Bovendien biedt Mailivery opties voor interactie met andere e-mailaccounts van klanten, wat betere resultaten oplevert naarmate verschillende e-mailadressen met elkaar communiceren. De tool biedt ook teambeheerfuncties, waarmee gebruikers hun accounts kunnen instellen en de activiteits- en domeinstatistieken van hun teams actief kunnen beheren. Bovendien biedt Mailivery een reputatiechecker en spamscore om ervoor te zorgen dat gebruikers hun e-mailinfrastructuur correct hebben ingesteld. Klanten krijgen een unieke identificatie toegewezen om te voorkomen dat ze door spamfilters met andere klanten worden gegroepeerd. Over het algemeen wil Mailivery gebruikers helpen de afleverbaarheid en verkoop van hun e-mail te vergroten door de reputatie van de e-mailafzender te verbeteren en spamalgoritmen te omzeilen.