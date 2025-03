Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd E-mailclientsoftware - Populairste apps

Met e-mailclientsoftware kunnen gebruikers hun e-mailaccounts beheren via een desktopapplicatie. Hoewel ze op dezelfde manier werken als webmailmanagers die beschikbaar zijn via een browser, zijn e-mailclients toegankelijk via een gedownload programma. Sommige aanbieders van e-mailaccounts bieden hun eigen e-mailclients aan, hoewel de meeste zelf geen e-mailaccounts aanbieden. Een belangrijk voordeel van e-mailclients is hun mogelijkheid om een ​​uniforme inbox voor meerdere e-mailaccounts te creëren. Hoewel sommige webmailservices e-mails van meerdere accounts van dezelfde provider kunnen consolideren, kunnen e-mailclients e-mails van verschillende providers op één locatie verzamelen. Net als webmaildiensten bevatten e-mailclients agendafuncties of kunnen ze worden geïntegreerd met externe agendasoftware, waardoor gebruikers eenvoudig vergaderingen kunnen coördineren en belangrijke datums kunnen bijhouden.