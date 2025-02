E-mailclientsoftware - Populairste apps - Sint-Maarten

Loop Email

intheloop.io

Loop Email is een eenvoudige maar krachtige teaminbox. Het is gebouwd met de vertrouwdheid van een e-mailclient, dus het is eenvoudig in te stellen en te gebruiken voor alle teams die gewend zijn aan het afhandelen van klantberichten via e-mail. Het is moeilijk om productief te zijn als je de helft van je tijd besteedt aan het lezen van e-mails en de andere helft aan het wisselen tussen platforms om je team over de e-mails te vertellen. U hebt één app nodig waarmee u sneller kunt handelen en alles en iedereen op één lijn kunt houden. Dit is Loop. Het vereenvoudigt en organiseert al uw inkomende werkcommunicatie in één inbox en geeft u en uw team back-order, controle en focus. Met Loop worden er geen berichten gemist en kan uw team het eigendom toewijzen, chatten over e-mails van klanten, bestanden uitwisselen, workflows automatiseren en gedeelde inboxen eenvoudig beheren. Waarom probeer je het vandaag niet?