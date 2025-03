Intermedia

intermedia.com

Intermedia is het cloudcommunicatiebedrijf dat meer dan 140.000 bedrijven helpt beter verbinding te maken, waar dan ook, via ons AI-aangedreven platform dat spraak, videoconferenties, chat, sms, contactcenter, zakelijke e-mail en productiviteit, het delen en back-uppen van bestanden, beveiliging en archivering omvat , en meer. We streven ernaar de behoefte aan meerdere communicatieserviceproviders te elimineren met een naadloos geïntegreerd portfolio van intelligente communicatie- en samenwerkingsoplossingen, waaronder ons vlaggenschipproduct, Intermedia Unite®, allemaal geleverd via één zeer betrouwbaar en veilig platform. Met contractopties van maand tot maand, één maandelijkse factuur, één intuïtief punt van administratieve controle en zeven keer gecertificeerd door J.D. Power voor uitmuntendheid in technische ondersteuning, streeft Intermedia ernaar producten van ondernemingskwaliteit te leveren aan bedrijven van elke omvang via een eenvoudige , Zorgeloze ervaring. Als partner-first bedrijf gaat Intermedia aan de slag voor meer dan 7.500 kanaalpartners door een uitgebreide reeks programma's, middelen en ondersteuning te bieden om hen te helpen hun omzet te vergroten en hun succes te maximaliseren. Programma's omvatten ons Customer Ownership Reseller (CORE™)-model – waarmee partners de oplossingen van Intermedia kunnen doorverkopen, verpakken en beheren alsof het hun eigen oplossingen zijn, terwijl ze profiteren van zeer aantrekkelijke economische voorwaarden en het eigendom van hun klantrelaties behouden – evenals agenten modellen. Intermedia is er ook trots op de exclusieve aanbieder van cloudcommunicatieplatforms te zijn voor NEC, een leider in het mondiale marktaandeel voor unified communications met naar schatting meer dan 80 miljoen zakelijke telefoongebruikers wereldwijd.