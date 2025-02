E-mail antispamsoftware - Populairste apps - Tadzjikistan

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® is een snelgroeiend cybersecuritybedrijf dat zich richt op voortdurende technologische innovatie. Sinds de oprichting in 2014 in Kopenhagen, gebaseerd op het winnende idee van CTF World Champions, heeft Heimdal een spectaculaire groei doorgemaakt door proactief producten te bouwen die anticiperen op trends in het bedreigingslandschap. Het bedrijf biedt een meerlaags beveiligingspakket dat bedreigingspreventie, patch- en activabeheer, eindpuntrechtenbeheer en antivirus- en e-mailbeveiliging combineert, die samen klanten beschermen tegen cyberaanvallen en kritieke informatie en intellectueel eigendom veilig houden. Heimdal wordt erkend als een thought leader in de branche en heeft meerdere internationale prijzen gewonnen, zowel voor zijn oplossingen als voor de creatie van educatieve inhoud. De productlijn van Heimdal bestaat momenteel uit 10 producten en 2 diensten. De eerste categorie omvat Threat Prevention Endpoint, Threat Prevention Network, Patch & Asset Management, Privileged Access Management, Application Control, Next-Gen Endpoint Antivirus, Ransomware Encryption Protection, Email Security, Email Fraud Prevention en Remote Desktop. Dit laatste wordt vertegenwoordigd door Endpoint Detection & Response, evenals eXtended Detection & Response, of kortweg EDR en XDR. Momenteel worden de cyberbeveiligingsoplossingen van Heimdal ingezet in meer dan 45 landen en regionaal ondersteund vanuit kantoren in meer dan 15 landen, door meer dan 175 hooggekwalificeerde specialisten. Heimdal is ISAE 3000-gecertificeerd en beveiligt meer dan 2 miljoen eindpunten voor meer dan 10.000 bedrijven. Het bedrijf ondersteunt haar partners zonder concessies op basis van voorspelbaarheid en schaalbaarheid. Het gemeenschappelijke doel is het creëren van een duurzaam ecosysteem en een strategisch partnerschap.