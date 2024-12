Populairst Recent toegevoegd E-mail antispamsoftware - Populairste apps - Mozambique

Antispamtechnologie voor e-mail is ontworpen om te voorkomen dat schadelijke inhoud de inbox van de ontvanger bereikt. Deze tools analyseren e-mailberichten, inhoud en bijlagen op potentiële bedreigingen en filteren of blokkeren alles wat verdacht lijkt. Beheerders kunnen inhoud of afzenders die ze vertrouwen toestaan, terwijl ze verdachte personen blokkeren of op de zwarte lijst zetten. Bedrijven vertrouwen op e-mailantispamtools om werknemers te beschermen tegen phishing-aanvallen en om het per ongeluk downloaden van malware te voorkomen die lokale netwerken in gevaar zou kunnen brengen. Deze tools zorgen er ook voor dat gevoelige informatie niet per ongeluk naar ongeautoriseerde ontvangers wordt verzonden, waardoor het risico op beveiligingsinbreuken wordt verminderd.