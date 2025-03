Nvolve

Nvolve helpt productie-, supply chain- en gezondheidszorgbedrijven hun reis naar personeelsbestand en operationele uitmuntendheid te versnellen door af te stappen van op papier gebaseerde werkinstructies, SOP's en checklists en verbeteringen te leveren op het gebied van duurzaamheid, productiviteit, kwaliteit en veiligheid. Dit omvat onze: Documentbeheer met Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning en Blended Learning-tools. Daarnaast biedt de Nvolve Marketplace u toegang tot een breed scala aan partneroplossingen die al met Nvolve zijn geïntegreerd en klaar voor gebruik zijn. Uw Connected Workforce-traject begint met leren en ontwikkelen, maar voegt waarde toe aan uw hele bedrijf. Connected Workforces transformeren de manier waarop fabrieken en de toeleveringsketen in veel functies worden beheerd en werken het beste wanneer ze worden geïntegreerd in een breder Workforce- en Operational Excellence-programma, zodat u de juiste keuze kunt maken de eerste keer en elke keer! Nvolve is voor: • Leren & Ontwikkeling • ESG & Duurzaamheid • Kwaliteit & OpEx • Gezondheid & Veiligheid • Onderhoud & Operations • Human Resources Het Nvolve Platform is beschikbaar in 12 verschillende talen en is ISO 27001:2017 geaccrediteerd en gevalideerd volgens GAMP5, in lijn met de toepassing van de Europese EMA- en Amerikaanse FDA-voorschriften met betrekking tot de validatie van computersystemen.