eLearning-inhoudssoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey is een gepersonaliseerd platform voor werknemersontwikkeling die bedrijven de tools biedt om hun mensen te betrekken en hen in staat te stellen professioneel te groeien door hoe ze - aan boord, instellen, ontwikkelen en behouden tijdens de levenscyclus van werknemers. Juno Journey is het LMS dat 's werelds snelstgroeiende bedrijven gebruiken om leer- en ontwikkelingsprogramma's te creëren waar werknemers en partners van houden-en die bottom-line impact hebben. Alleen Juno Journey stelt L+ D-teams in staat om naadloos relevante externe inhoud van meer dan 100 platforms in ontwikkelingspaden voor elke individuele medewerker te integreren en gemakkelijk leerreizen bedrijfsbrede te volgen en te beheren. Het resultaat is L+D -teams die minder tijd besteden aan het beheren van software, werknemers die meer betrokken zijn en bedrijven die winnen in de wereldwijde technische economie. Hooggroeiende bedrijven werken samen met Juno Journey to Grow, Engage, Upskill en behouden hun personeelsbestand tegen een fractie van de tijd en kosten van traditionele leeroplossingen.